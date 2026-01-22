Fluminense anuncia oficialmente a contratação de Savarino

O Fluminense acertou nesta quinta-feira (22/01) a contratação do meia-atacante Jefferson Savarino. O jogador da Seleção da Venezuela, que estava no Botafogo, se apresentou no CT Carlos Castilho, realizou exames médicos e assinou em definitivo com o Tricolor até o fim de 2029.

“Estou muito feliz. Para mim vai ser muito importante ser eu mesmo aqui dentro do Fluminense, desfrutando dentro do campo, no Maracanã, onde já joguei muitas vezes, mas agora como minha casa. Vai ser muito especial e importante na minha carreira”, disse o jogador.

Savarino tem 29 anos e acumula convocações para a seleção de seu país desde as categorias de base. Ele foi revelado pelo Zulia, de Maracaibo, na Venezuela. Após despontar como uma grande promessa, foi contratado pelo Real Salt Lake, equipe da MLS, a liga profissional de futebol dos Estados Unidos. Chegou ao Brasil em 2020, para defender o Atlético-MG, onde atuou por duas temporadas. Depois de mais um ano nos EUA, retornou ao futebol brasileiro para jogar pelo Botafogo, em 2024.

Leia também:

➣Concurso Polícia Civil do Rio: banca é escolhida para seleção de delegados

➣ Maricá abre inscrições para mais de 30 modalidades esportivas

O jogador tem no currículo dois títulos brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Supercopa do Brasil e três Estaduais de Minas Gerais.

“A expectativa é muito grande. O projeto que o Fluminense me apresentou foi muito bom. Sei dos objetivos que o clube tem para esse ano. Para mim e para todos os meus companheiros vai ser muito importante cumprir todos esses objetivos, buscar os títulos que vamos disputar. Espero que essa temporada seja muito boa para todos nós”, afirmou Savarino, antes de concluir:

“Eu sou um jogador que gosta de competir muito. Por isso aceitei o projeto do Fluminense. Faço gols, dou assistências, então dentro do campo sempre vou procurar entregar isso. A torcida do Fluminense pode esperar isso de mim, que dentro de campo vou dar sempre o meu melhor”.