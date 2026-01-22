Operação policial provoca confronto armado em comunidade de Niterói
Ação da PM contra o tráfico acordou moradores da Engenhoca com disparos, na manhã desta quinta-feira
Moradores da comunidade Nova Brasília, localizada no bairro Engenhoca, na Zona Norte de Niterói, viveram momentos de tensão na manhã desta quinta-feira (22) devido a um intenso confronto armado. O tiroteio ocorreu durante uma operação da Polícia Militar voltada ao enfrentamento do tráfico de drogas na região.
De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), os policiais apreenderam uma pistola, uma quantidade expressiva de drogas, que ainda passará por contagem e dinheiro em espécie. A ação seguia em andamento até a última atualização, e não havia registro oficial de presos ou feridos.
Relatos de moradores apontam que houve troca de tiros ao longo da manhã, o que levou muitos a permanecerem dentro de casa por medo de novos confrontos.
A comunidade Nova Brasília já havia sido alvo de uma grande operação policial há cerca de duas semanas, no dia 6, quando a Polícia Militar atuou em conjunto com o Comando de Operações Especiais (COE) em diferentes pontos de Niterói. Na ocasião, a iniciativa buscava conter conflitos entre facções criminosas, e um suspeito acabou morto durante a ação.