Incêndio atinge casarão localizado próximo aos Arcos da Lapa

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h20 para combater as chamas - Foto: Reprodução/Centro de Operações Rio

Na manhã desta quinta-feira (22), um incêndio atingiu um casarão localizado na Rua Riachuelo, na Lapa, região central da cidade, próximo aos Arcos da Lapa. O imóvel funciona como casa de shows e possui quatro andares. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h20 para combater as chamas.

Moradores das proximidades relataram que houve movimentação ainda durante a madrugada. Cerca de 15 pessoas que estavam em um prédio vizinho conseguiram deixar o local a tempo, levando rapidamente pertences como documentos, ventiladores, celulares e até uma bicicleta.

Um homem que trabalha no local atingindo, precisou receber atendimento médico e foi liberado em seguida. Segundo o Corpo de Bombeiros, a principal suspeita é de que o incêndio tenha tido início no quadro de energia elétrica do imóvel.

Durante a ocorrência, houve ainda um vazamento de gás, que foi rapidamente contido após o desligamento do fornecimento pelas concessionárias Naturgy e Light.

Por volta das 6h, os bombeiros conseguiram controlar o fogo no térreo do prédio. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, a Rua Riachuelo chegou a ser interditada, mas foi liberada às 6h57, após o incêndio ser totalmente controlado.

A Defesa Civil também foi acionada e realizou uma vistoria técnica no local para avaliar as condições da estrutura.

