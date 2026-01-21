Operação policial deixa quatro mortos e apreende armas do Rio

Os quatro suspeitos foram atingidos e morreram no local. Fuzil foi apreendido - Foto: Reprodução

Uma operação de inteligência realizada na noite desta quarta-feira (21/1) na Comunidade do César Maia, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio, resultou na morte de quatro criminosos e na apreensão de um fuzil, duas pistolas e entorpecentes.

A ação foi conduzida por equipes da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Durante a operação, os agentes encontraram criminosos fortemente armados e houve intenso confronto. Os quatro suspeitos foram atingidos e morreram no local.

Segundo informações da inteligência da Polícia Militar, os criminosos fariam parte do mesmo grupo envolvido em tentativas de roubos registradas na Região de Curicica na noite de terça-feira (20). Esses suspeitos teriam saído da Comunidade do César Maia e foram interceptados por policiais do 18º e do 31º BPMs.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, o monitoramento do grupo permitiu a localização do esconderijo dos criminosos. Após a operação, um grupo tentou interditar a Estrada dos Bandeirantes, mas a ação foi impedida pela Polícia Militar.

O policiamento permanece reforçado em Vargem Pequena e nas principais vias da região.