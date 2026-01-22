Quatro suspeitos morrem em operação policial na Zona Oeste do Rio

Na noite desta quarta-feira (21), uma ação das equipes das Secretarias de Estado de Polícia Militar e Civil deixou quatro criminosos mortos e apreendeu um fuzil, duas pistolas e entorpecentes a serem contabilizados durante uma ação de Inteligência na Comunidade do César Maia, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio.

Durante a ação conjunta entre a Subsecretaria de Inteligência da Corporação, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), as equipes se depararam com criminosos fortemente armados e houve intenso confronto. Quatro integrantes do bando foram atingidos e não resistiram aos ferimentos.

Informações colhidas pelos setores de Inteligência da Polícia Militar indicaram que os criminosos que tentaram realizar uma série de roubos na Região de Curicica na noite de ontem (20), e foram interceptados pelos policiais do 18º e 31º BPMs, teriam partido daquela comunidade e seriam integrantes do mesmo grupo criminoso.

"Esta ação foi resultado de mais um dos pilares de nossa atual gestão: a precisão das estratégias de Inteligência. Nós monitoramos o bando que tentou tirar a paz das ruas de Jacarepaguá na última segunda e chegamos até o seu refúgio. Não podemos e não vamos admitir que esses criminosos atentem contra a sociedade do Rio de Janeiro e permaneçam impunes", destacou o secretário de Estado da PM, coronel Marcelo de Menezes.

Após a ação, um grupo de pessoas tentou interditar a Estrada dos Bandeirantes, mas foi impedido pelas equipes da Polícia Militar.

O policiamento segue intensificado na região e suas principais vias.