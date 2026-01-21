Polícia apura morte de policial militar atingido por tiros em Japeri
Agente de 41 anos foi localizado na Estrada Miguel Pereira
A Polícia Civil investiga a morte do policial militar Charles Alves de Maria, de 41 anos, no bairro Nova Belém, em Japeri. Ele foi localizado já sem vida após ser baleado na Estrada Miguel Pereira, na madrugada dessa quarta-feira (21).
Segundo informações da Polícia Militar, o agente estava em deslocamento de moto para o 24º BPM, em Queimados, onde trabalhava, quando foi atingido por disparos de arma de fogo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
Equipes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) estiveram na cena do crime e realizaram a perícia. As investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar a autoria. Uma das linhas apuradas é a possibilidade de disparo acidental da própria arma do policial ao cair da moto, hipótese que ainda será analisada pelos investigadores.
Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento do militar.