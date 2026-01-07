Quadrilha que se passava por 'setor de captura' é desmantelada após sequestro em Piabetá

Um homem foi sequestrado ontem (6) em Piabetá, distrito do município de Magé, na Baixada Fluminense. A vítima foi abordada por três homens nas proximidades do viaduto do Parque Estrela e colocada à força no interior de um veículo preto.

Leia também:

Detran RJ vai oferecer atendimento prioritário a mulheres para emissão de Carteira de Identidade Nacional

Ação no Buraco do Boi da Baixada prende três criminosos e localiza novo “resort” do Peixão



A ocorrência foi registrada pela 66ª Delegacia de Polícia (Piabetá), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e resultou na prisão de seis suspeitos. De acordo com a Polícia Civil, o crime foi comunicado por volta das 11h.

Durante as investigações, os agentes identificaram a atuação de um grupo organizado que se autodenominava “setor de captura”. Segundo a apuração, os integrantes eram contratados por familiares de pessoas supostamente dependentes químicas para promover internações forçadas, sem respaldo legal.

No caso em questão, a contratação teria sido feita por determinação da ex-esposa da vítima, sob o argumento de realizar uma internação compulsória em uma clínica de reabilitação. No entanto, a ação ocorreu sem autorização judicial ou laudo médico.

As investigações também revelaram que o grupo monitorava a rotina da vítima em via pública, aguardando o momento oportuno para abordá-la de forma violenta e conduzi-la contra sua vontade a um estabelecimento de saúde, em desacordo com a legislação vigente.

De acordo com a Polícia Civil, os fatos podem configurar os crimes de sequestro com finalidade de internação em casa de saúde, associação criminosa e violação da Lei nº 10.216/2001, que regulamenta as internações involuntárias e compulsórias no Brasil. As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer completamente o esquema criminoso