Polícia apreende arma e drogas após fuga de suspeitos durante patrulhamento em São Gonçalo

Na manhã desta quarta-feira (07), policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar apreenderam uma arma de fogo e drogas na Rua Capitão João Manoel, nas proximidades da Rua Mário Quintão, no bairro Neves, em São Gonçalo.

De acordo com a PM, ao perceberem a aproximação da viatura, quatro suspeitos fugiram do local, o que levantou suspeitas. Diante da situação, foi realizado um cerco tático na tentativa de localizar os envolvidos.

Com os suspeitos, os policiais encontraram uma pistola Bersa, calibre 9mm, com oito munições intactas. Também foi apreendido um saco plástico contendo três pinos de substância em pó branco e 15 tabletes de erva prensada, com características de entorpecentes.

Durante as buscas, dois homens foram encontrados no quintal de uma residência que havia sido invadida para servir de refúgio. A proprietária do imóvel passou mal e foi socorrida ao Pronto Socorro Central de São Gonçalo (PSSG), no Zé Garoto.

A Polícia Militar acionou o setor de inteligência (P2) e conduziu os suspeitos, juntamente com todo o material apreendido à 73ª DP (Neves), onde a ocorrência foi registrada.