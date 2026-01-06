Polícia Civil realiza busca e apreensão em endereço ligado ao homem que matou cachorro na Baixada Fluminense

Policiais Civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e da 65ª DP (Magé) realizaram, nesta segunda-feira (05/01), buscas em um imóvel ligado ao criminoso que executou um cachorro a tiros e tentou matar seu tutor, na noite de sábado (03/01), em Magé, na Baixada Fluminense. As diligências para captura do foragido estão em andamento.

Menos de 24 horas após a ação criminosa, o homem foi identificado. A DPMA representou pela prisão preventiva e busca e apreensão em um endereço ligado ao criminoso. Além do cumprimento do mandado de busca, nesta segunda, o corpo do cachorro foi exumado e encaminhado para necropsia.

O crime aconteceu no sábado, quando o homem agrediu e apontou a arma contra um vizinho. O cachorro da vítima, vendo seu tutor ameaçado, na intenção de defendê-lo, latiu na direção do agressor. O criminoso atirou cinco vezes, vindo a acertar quatro disparos no animal, que não resistiu e morreu no local. Em seguida, ele ainda atirou mais uma vez contra o tutor, mas errou.