Bombeiros registram 1.666 resgates durante virada do ano no Rio de Janeiro

Foram registrados 1.138 casos à mais em comparação ao ano passado - Foto: Divulgação - CBMERJ

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ) atualizou nesta sexta-feira (2), o número de resgates realizados durante as festas de réveillon. Os números alcançaram 1.666 pessoas nas praias do estado.

Dentre os números divulgados pela corporação, 1.167 resgates foram feitos em praias da Zona Sul da capital do estado entre o dia 31 de dezembro até as 19h do dia 1º. Os registros mostram um aumento considerável desde o ano passado, visto haviam sido realizados apenas 29 resgates.

Os registros mostram que a praia com o maior número de resgates da região foi Ipanema (399) e logo atrás Copacabana (396); seguidos de Leme (239), Arpoador (59), Praia do Diabo e Leblon (32), São Conrado (8), Pepino e Vidigal (1).

O aumento do número de resgates foi associado à ressaca que atingiu todo o litoral fluminense e permanece até o momento, com um alerta da Marinha prevendo ondas de até 2,5 metros.

Em Copacabana, um adolescente paulista de 14 anos está desaparecido desde a manhã do dia 31; visto pela última vez dentro do mar na altura do Posto 2. Os bombeiros continuam à procura do jovem com diversos meios de transporte como aeronaves, motos aquáticas, drones e embarcações infláveis.