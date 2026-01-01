Idoso morre após se afogar na praia de Itaipuaçu na manhã desta quinta (01)
Militares do quartel de Maricá foram acionados para o local por volta das 7h40
min de leitura | Escrito por Redação | 01 de janeiro de 2026 - 19:11
Um idoso morreu após se afogar, na manhã desta quinta-feira (01), na Praia de Itaipuaçu, em Maricá.
Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Maricá foram acionados para o local por volta das 7h40. A equipe socorreu o homem, de aproximadamente 70 anos, em estado grave e o encaminhou até o Hospital Municipal Che Guevara.
A Prefeitura de Maricá informou que a vítima, ainda não identificada, já chegou morta na unidade.
