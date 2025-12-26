Ação cinematográfica: fuga termina com apreensão de menor em Niterói; vídeo

Um adolescente de 17 anos protagonizou uma intensa perseguição policial após desobedecer a uma ordem de parada - Foto: Divulgação

Uma ocorrência registrada na manhã da última quarta-feira (24), véspera de Natal, chamou a atenção de quem passava pela Alameda São Boaventura, no bairro do Fonseca, Zona Norte de Niterói. Um adolescente de 17 anos protagonizou uma intensa perseguição policial após desobedecer a uma ordem de parada.

Durante uma ação de rotina da Operação Segurança Presente, agentes identificaram o jovem conduzindo uma motocicleta sem capacete. Ao receber sinal para encostar, ele ignorou a determinação e acelerou, iniciando uma fuga por diversas ruas da região.

Imagens feitas por um dos policiais mostram que, ao longo da tentativa de escapar, o adolescente realizou manobras arriscadas e trafegou em alta velocidade, colocando em perigo pedestres, condutores de outros veículos e a própria equipe policial.

A perseguição chegou ao fim quando o rapaz colidiu com uma viatura. Mesmo após o choque, ele abandonou a moto e tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido pouco depois.





O adolescente foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente - DPCA. A motocicleta, uma Honda Titan 150 de cor azul, foi apreendida e levada para o pátio.

De acordo com a polícia, o uso de algemas foi necessário devido à resistência apresentada no momento da abordagem.