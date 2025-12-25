Passageira é morta a facadas durante assalto em ônibus do BRT no Rio

Uma mulher morreu após ser atingida por um golpe de faca durante um assalto dentro de um ônibus do BRT, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Outra passageira também foi ferida na ação criminosa e precisou ser encaminhada para uma unidade de saúde.

A vítima fatal foi identificada como Priscilla da Silva Almeida. Ela foi ferida no peito, chegou a ser socorrida e levada para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso foi inicialmente registrado na 21ª DP (Bonsucesso) e posteriormente encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que ficará responsável pelas investigações para identificar a autoria e esclarecer as circunstâncias do crime.

De acordo com a Mobi-Rio, o ataque ocorreu em um ônibus da linha 60 (Deodoro x Gentileza), nas proximidades da estação de Bonsucesso, no sentido Terminal Gentileza.