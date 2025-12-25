PM do Bope é baleado por agente do Segurança Presente após desentendimento em Duque de Caxias

Durante a discussão, o PM do Bope levou um tiro na perna - Foto: Divulgação

Durante a discussão, o PM do Bope levou um tiro na perna - Foto: Divulgação

Um policial militar do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi baleado por um agente do Programa Segurança Presente após uma discussão ocorrida na tarde desta quarta-feira (24), na Avenida Dr. Manoel Teles, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O estado de saúde do PM é considerado grave.

Segundo as informações iniciais, agentes realizavam a abordagem a um veículo estacionado em frente a uma loja, nas proximidades do calçadão do município, quando o motorista iniciou um desentendimento com a equipe, afirmando também ser policial militar.

Durante a confusão, o PM do Bope teria levado a mão à cintura. Neste momento, o agente do Segurança Presente efetuou um disparo, atingindo o policial na perna.

Populares que estavam no local tentaram prestar socorro e demonstraram revolta diante da situação. A vítima foi colocada em uma viatura do Programa Segurança Presente e encaminhada ao Hospital Adão Pereira Nunes.

Em nota, a Polícia Militar informou que o policial segue internado em estado grave. O Programa Segurança Presente declarou que todas as informações do caso estão sendo repassadas à 59ª DP (Duque de Caxias), que conduz a investigação.

A Polícia Civil informou que os envolvidos serão ouvidos e que diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.