PM do Bope é baleado por agente do Segurança Presente após desentendimento em Duque de Caxias
Policial foi atingido durante abordagem na Avenida Dr. Manoel Teles e permanece internado em estado grave
Um policial militar do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi baleado por um agente do Programa Segurança Presente após uma discussão ocorrida na tarde desta quarta-feira (24), na Avenida Dr. Manoel Teles, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O estado de saúde do PM é considerado grave.
Segundo as informações iniciais, agentes realizavam a abordagem a um veículo estacionado em frente a uma loja, nas proximidades do calçadão do município, quando o motorista iniciou um desentendimento com a equipe, afirmando também ser policial militar.
Durante a confusão, o PM do Bope teria levado a mão à cintura. Neste momento, o agente do Segurança Presente efetuou um disparo, atingindo o policial na perna.
Populares que estavam no local tentaram prestar socorro e demonstraram revolta diante da situação. A vítima foi colocada em uma viatura do Programa Segurança Presente e encaminhada ao Hospital Adão Pereira Nunes.
Em nota, a Polícia Militar informou que o policial segue internado em estado grave. O Programa Segurança Presente declarou que todas as informações do caso estão sendo repassadas à 59ª DP (Duque de Caxias), que conduz a investigação.
A Polícia Civil informou que os envolvidos serão ouvidos e que diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.