Guarda Ambiental da Prefeitura de Niterói resgata jiboia em Itaipu

Agentes da Guarda Ambiental da Prefeitura de Niterói realizaram o resgate de uma jiboia com cerca de 2,20 metros encontrada em uma residência no bairro de Itaipu, na Região Oceânica. O animal foi localizado na sexta-feira após acionamento feito pelo morador ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

A equipe especializada foi enviada ao local e realizou o manejo da serpente de forma segura, preservando tanto a integridade do animal quanto a segurança dos moradores. Após o resgate, a jiboia foi reintegrada ao seu habitat natural em uma área de mata preservada no Córrego dos Colibris, também em Itaipu.

A Guarda Ambiental atua de forma contínua em ocorrências envolvendo animais silvestres em áreas urbanas, seguindo protocolos técnicos e ambientais. A orientação à população é que, ao se deparar com esse tipo de situação, não tente interagir com o animal e acione imediatamente os canais oficiais da Prefeitura, como o Cisp, pelo telefone 153, para garantir um atendimento adequado e seguro.