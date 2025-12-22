CISP identifica veículo furtado em São Gonçalo e suspeitos são presos no Centro de Niterói

A partir das informações repassadas pelo CISP, agentes do programa Niterói Presente localizaram o automóvel - Foto: Divulgação

A partir das informações repassadas pelo CISP, agentes do programa Niterói Presente localizaram o automóvel - Foto: Divulgação

O Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) identificou, neste domingo (21), um veículo com registro de furto que circulava pela região central de Niterói. A partir das informações repassadas pelo CISP, agentes do programa Niterói Presente localizaram o automóvel, que havia sido roubado em São Gonçalo.

Durante a tentativa de abordagem nas proximidades da Avenida Rio Branco, os ocupantes do carro fugiram e acabaram colidindo com uma viatura do Proeis, mantido pela Prefeitura de Niterói, que atuava na Rua Fróes da Cruz. Em seguida, os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram a pé.

Na sequência, foi realizado um cerco na região e os dois suspeitos, moradores do bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, foram detidos em flagrante por equipes do Niterói Presente no momento em que tentavam roubar uma motocicleta na Rua Visconde de Itaboraí. Além dos detidos, foram apreendidos um Fiat Palio Weekend e uma motocicleta Yamaha Crosser.

Os suspeitos e a vítima foram encaminhados para a 76ª Delegacia de Polícia (Centro), onde o caso foi registrado.