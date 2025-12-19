Polícia investiga morte de PM na Baixada Fluminense

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), está investigando a morte do subtenente da Polícia Militar, Marcelo Lima dos Santos, de 49 anos, durante uma tentativa de assalto em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na noite desta quinta-feira (18).

A Secretária de Estado de Polícia Militar divulgou uma nota lamentando a morte do subtenente. De acordo com informações fornecidas pela esposa da vítima, o casal sofreu uma tentativa de assalto nas intermediações de um supermercado, na Avenida Presidente Lincoln, no bairro Jardim Meriti.

O militar tentou reagir e acabou atingido, sendo socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de São João de Meriti, onde faleceu. Os criminosos fugiram.

Leia também:

PF apreende R$ 430 mil em espécie na casa de deputado federal do PL



Conmebol anuncia datas e horários da Recopa Sul-Americana



Segundo informações os bandidos estavam em um Jeep Renegade preto. Os criminosos teriam levado apenas a bolsa da mulher do policial, que não se feriu.

O subtenente Marcelo era casado, estava na corporação havia 29 anos e era lotado no 41º BPM (Irajá). A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.

