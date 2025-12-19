Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Polícia investiga morte de PM na Baixada Fluminense

O policial militar Marcelo Lima dos Santos reagiu a uma tentativa de assalto e foi baleado

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 19 de dezembro de 2025 - 17:53
Subtenente da PM Marcelo Lima dos Santos era lotado no 41º BPM (Irajá) -

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), está investigando a morte do subtenente da Polícia Militar, Marcelo Lima dos Santos, de 49 anos, durante uma tentativa de assalto em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na noite desta quinta-feira (18). 

A Secretária de Estado de Polícia Militar divulgou uma nota lamentando a morte do subtenente. De acordo com informações fornecidas pela esposa da vítima, o casal sofreu uma tentativa de assalto nas intermediações de um supermercado, na Avenida Presidente Lincoln, no bairro Jardim Meriti. 

O militar tentou reagir e acabou atingido, sendo socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de São João de Meriti, onde faleceu. Os criminosos fugiram. 

Segundo informações os bandidos estavam em um Jeep Renegade preto. Os criminosos teriam levado apenas a bolsa da mulher do policial, que não se feriu. 

O subtenente Marcelo era casado, estava na corporação havia 29 anos e era lotado no 41º BPM (Irajá). A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.

