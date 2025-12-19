PF apreende R$ 430 mil em espécie na casa de deputado federal do PL

A Polícia Federal apreendeu R$ 430 mil em espécie no apartamento do deputado federal do rio de janeiro, Sóstenes Cavalcante (PL), nesta sexta-feira (19), na operação "Rent a Car", autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF ), Flavio Dino, para apurar desvios de cotas parlamentares.

O deputado, que é líder do do PL na Câmara dos Deputados, foi investigado pela PF suspeitar do uso de repasses para uma locadora de veículos para desviar recursos da Casa.

Leia também:

PF faz busca e apreensão em endereço do deputado federal Carlos Jordy

Presidente Lula nega acordo e diz que vetará PL da Dosimetria



Em sua defesa, Sóstenes disse que o dinheiro é oriundo da venda de um imóvel: "É recurso lícito de venda de imóvel de minha propriedade. Aparece lacrado, identificado. Quem quer viver de dinheiro de corrupção, bota em outro lugar", disse o líder do PL.

No 'flat' em Brasília, onde o deputado vive, os investigadores encontraram uma sacola preta recheada de notas de cem reais dentro de um armário. Segundo a PF, as investigações sugerem que exista um esquema em que "agentes públicos e empresários teriam estabelecido um acordo ilícito para o desvio de recursos públicos oriundos de cotas parlamentares”.

O deputado federal, Carlos Jordy, também do PL, foi outro parlamentar alvo da operação, porém não foi encontrado dinheiro em espécie no local onde mora. Nas redes sociais, Jordy afirma que faz pagamentos à locadora de automóveis desde o início de seu mandato e que essa busca é apenas uma ação de "pesca probatória".