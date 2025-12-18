Polícia Civil prende criminoso que perseguiu e intimidou atriz por mais de 20 anos na Zona Oeste

Policiais civis da Delegacia Antissequestro (DAS) frustraram uma tentativa de invasão e prenderam, nessa terça-feira (16), um homem que vinha perseguindo de forma reiterada uma atriz. A captura ocorreu no condomínio da vítima, localizado no bairro do Joá, na Zona Oeste.

Desde janeiro deste ano, o suspeito passou a apresentar um comportamento invasivo e obsessivo, o que levou a vítima, temendo por sua segurança, a procurar a unidade policial. A partir disso, agentes da especializada instauraram um inquérito e iniciaram diligências para apurar os fatos.

Leia também:

Laudo da PF confirma que Bolsonaro usou solda para romper tornozeleira

Cubango promove feijoada para celebrar aniversário e lançamento do carnaval de 2026 neste domingo, 21



Em uma segunda ocasião, o homem retornou ao condomínio onde fica a residência da atriz. Ao tomarem ciência do fato, as equipes se deslocaram até o local, mas, ao chegarem, o criminoso já havia fugido.

Na terceira investida, o homem voltou ao endereço e tentou contato direto, insistindo em se encontrar com a vítima. Diante da ação, e em razão do monitoramento contínuo realizado pela delegacia, os policiais foram imediatamente ao local, montaram um cerco tático e conseguiram localizar o criminoso. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de perseguição.

Segundo as investigações, o perseguidor chegou a contratar um detetive particular para obter dados pessoais e sensíveis da vítima, como endereço e telefone. Em depoimento, ele admitiu persegui-la há mais de 20 anos e relatou diversas tentativas de aproximação em diferentes locais.