Homem é preso ao invadir casa de PM no Mutuá, em São Gonçalo

Um homem foi preso ao invadir a residência de um policial militar, no bairro Mutuá, em São Gonçalo, na manhã desta quarta-feira (17). O agente de segurança é lotado no Centro de Controle Operacional da Polícia Militar (Cecopom).

Segundo informações repassadas pelo 1º BPM (Venda da Cruz), os militares foram acionados por volta das 6h55, na Praça José Pedrosa, depois que o PM, que estava de folga, informou que teve a residência invadida por um criminoso que tentava roubar ou furtar o imóvel.

O relato indica que depois de notar a presença do homem, o militar tentou o abordar. Quando o criminoso percebeu que a vítima seria um PM, tentou fugir pulando o muro da casa, porém se desequilibrou e caiu dentro do quintal. O agente conteve e deteve o homem, ele até mesmo chegou a disparar um tiro, mas não atingiu o criminoso.

Logo depois, o policial solicitou apoio e a equipe chegou na casa para prestar ajuda. No primeiro momento, o homem foi encaminhado para o Pronto-Socorro de São Gonçalo (PSSG), e depois conduzido à 72ª DP (Mutuá), onde a ocorrência foi registrada.