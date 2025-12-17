Mulher é baleada ao entrar no Jardim Catarina, em São Gonçalo

Uma mulher de 37 anos foi baleada após entrar na Rua Expedicionário Aquiles Brasil, no Jardim Catarina, em São Gonçalo. O caso aconteceu por volta das 22h da última terça-feira. A vítima foi atingida nas costas e está internada no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê.



De acordo com informações iniciais, a mulher, que faz aniversário nesta quarta-feira (17), é moradora do bairro e estava acompanhada da família quando ouviu diversos disparos ao entrar na rua citada. Ao perceberem o ferimento, familiares conduziram a vítima até o HEAT.



Ainda segundo relatos, viaturas policiais passavam no local e criminosos atiraram contra os carros oficiais, mas acabaram atingindo a moradora que chegava de carro.

Policiais Militares foram acionados ao hospital e registraram o caso na 74ªDP (Alcântara), onde o caso será investigado.