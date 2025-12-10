Deolane Bezerra e filho são processados por suposta fraude em plataforma de jogos online

A influenciadora Deolane Bezerra, de 38 anos, e o filho Kayky Bezerra, de 19, estão respondendo judicialmente a uma ação de indenização, de autoria de uma auxiliar de eletricista em São Paulo. A ação foi apresentada em novembro, e em seu texto detalha uma série de acontecimentos causados pela divulgação de uma plataforma de jogos online, que teria sido promovida em grupos de mensagens em 2024 por Kayky. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Nos documentos do processo, a vítima e autora da ação judicial, identificada como Débora, alega que soube de um link divulgado por Kayky, que de acordo com ela, realizava “publicidade ostensiva do jogo”. Por ter depositado confiança no jovem, Débora foi atraída para a plataforma por causa da promessa de ganhos rápidos. Ela ainda revela que chegou a acumular cerca de R$60 mil em prêmios, entretanto, sua tentativa de retirar o valor foi frustrada depois que o sistema bloqueou o saque, o que deu origem a uma série de problemas.

Segundo o processo, a vítima procurou Kayky com o objetivo de resolver o problema. Débora afirmou que o jovem a teria encaminhado para uma nova plataforma, prolongando o que ela chamou de “ciclo de fraude” e estimulando que ela permanecesse em um esquema, que acredita ser monetizado por terceiros. Ainda de acordo com a ação, houve “publicidade enganosa, com abuso de prestígio”, por parte de Kayky e solicita que ele seja responsabilizado pelo valor que teria sido prometido.

Apesar de não ter participação direta no caso, Deolane também foi incluída no processo porque na época dos acontecimentos Kayky era menor de idade. Conforme previsto em lei, os pais deverão ser responsabilizados pelos atos dos filhos tendo culpa ou não. Como indenização por danos morais e materiais, Débora pede o valor de R$ 60.720.