Bob Zoom e sua turma chegam em Niterói para espetáculo de Natal

O musical promete uma aventura repleta de música, fantasia e interação para toda a família - Foto: Divulgação

O espetáculo infantil, "Bob Zoom: O Musical de Natal” chega em Niterói, no Mercado Municipal, neste domingo (7). O musical promete uma aventura repleta de música, fantasia e interação para toda a família.

A experiência teatral está totalmente repaginada. As músicas da pré-escola ganham vida de uma maneira totalmente diferente e emocionante, interpretadas por Bob Zoom e seus amigos. Além dos clássicos que as crianças adoram, o espetáculo traz faixas especiais de Natal, criadas especialmente para esta celebração.

Ao longo de aproximadamente 50 minutos, Bob Zoom e sua turma embarcam em uma jornada emocionante em busca do verdadeiro espírito natalino. Pelo caminho, o público é convidado a participar, cantando, dançando e aprendendo de forma lúdica e divertida.

Cada momento do show foi pensado para proporcionar às famílias uma experiência musical, educativa e cheia de magia, pronta para celebrar a época mais especial do ano.