Acusados de tráfico são presos no Jardim Catarina, em São Gonçalo

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 7º BPM (São Gonçalo), com informações passadas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na tarde desta quinta-feira (13), em uma operação realizada no Jardim Catarina, em São Gonçalo, três suspeitos de tráfico de drogas e membros da Organização Narcoterrorista Comando Vermelho (CV), Natã Estevão Viana Guimarães, de 25 anos, Luidyson Moreira de Carvalho, de 19 e Matheus Carlos Barbosa Fernandes, de 28, oriundo do município de Vila Velha/ES. Na ação, foram apreendidos armamentos, grande quantidade de entorpecentes e duas motos.

Policiais do GAT Bravo, se depararam com vários criminosos armados na Avenida Santa Luzia, próximo à Ambev, Jardim Catarina, sendo atacados por diversos disparos de arma de fogo. Após cessarem os disparos, foram encontrados ao solo três acusados de trafico, sem ferimentos, por disparos, que estavam sobre uma motocicleta. Com eles, foram localizadas várias mochilas contendo material entorpecente. Mais à frente, foi encontrada uma outra motocicleta caída no interior de um estabelecimento, com as portas arrombadas pela colisão da moto conduzida por outros três criminosos, que se evadiram do local.

Leia também:

Festival Niterói Cervejeiro celebra o aniversário da cidade com música e gastronomia

Polícia investiga caso de idosa atropelada e morta por motociclista na Engenhoca, em Niterói; vídeo

Nas mochilas apreendidas, foram encontrados os seguintes materiais: 202 pedras de crack; 420 pinos de cocaína; 780 trouxinhas de maconha; 01 pistola calibre .45, marca Bersa, com numeração suprimida; 06 munições intactas; 01 pistola calibre .40, marca SH, com kit Roni e numeração suprimida; 05 rádios transmissores; R$ 194,40 em espécie; 02 aparelhos celulares, além das duas motos apreendidas, sendo: Yamaha XTZ Lander 160 e Honda CG Titan 160.

Todo o material e os detidos foram conduzidos à 73ª DP (Neves), para os procedimentos de praxe, onde após os acusados serem ouvidos, foram autuados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, e permaneceram presos. Informa ainda que os acusados foram atendido na UPA de Santa Luzia médico e conduzidos à delegacia.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre sobre a localização de foragidos da Justiça e pontos de drogas, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido