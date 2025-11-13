Homem é preso em flagrante após furto em estabelecimento de Niterói; Vídeo

Foram apreendidos um aparelho de som; uma caixa de achocolatado; uma caixa de refrigerante em lata e uma caixa de energético - Foto: Divulgação

Em patrulhamento preventivo pelo bairro de Fátima, em Niterói, nesta quarta-feira (12), agentes do 12º BPM foram informados por um comerciante de que seu estabelecimento estava sendo alvo de furto, fato que a vítima acompanhava em tempo real por meio das câmeras de segurança.

De imediato, os agentes se deslocaram ao local, onde conseguiram deter o acusado em flagrante. Com ele foram apreendidos um aparelho de som; uma caixa de achocolatado; uma caixa de refrigerante em lata e uma caixa de energético.

Diante dos fatos, a guarnição encaminhou o criminoso à 76ª DP (Centro). Ele já tinha nove passagens por furto e uma por tráfico de drogas.





O mesmo foi autuado em flagrante delito no artigo 155 do Código Penal (furto), permanecendo preso.