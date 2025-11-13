Guarda Municipal de São Gonçalo detém três pessoas por tentativa de furto de cabos

Com foco constante e atuação 24 horas por toda a cidade, a Guarda Municipal já contabilizou mais de 308 conduções em 2025 - Foto: Divulgação

Com foco constante e atuação 24 horas por toda a cidade, a Guarda Municipal já contabilizou mais de 308 conduções em 2025 - Foto: Divulgação

A Guarda Municipal de São Gonçalo flagrou três homens suspeitos de tentar furtar cabos pela cidade entre a noite de terça-feira (11) e a madrugada desta quarta-feira (12). Uma das ocorrências aconteceu na Rua Dr. Nilo Peçanha, no Mutondo, e a segunda na Rua Aluísio Neiva, no Centro. Ambas as ações ocorreram em parceria com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, responsável pelas 440 câmeras de monitoramento instaladas pela cidade.

Agentes que estavam de plantão foram acionados para a primeira ocorrência por volta das 23h15, após a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) visualizar um homem em atitude suspeita no telhado de um comércio local. Imediatamente, os guardas foram até o endereço informado, visualizaram o suspeito no alto de um imóvel comercial e o detiveram. Ao lado dele, foi encontrada uma sacola plástica com 20 metros de cabos elétricos. O suspeito já possuía sete anotações criminais anteriores, incluindo crimes como furto e tráfico de drogas. Ele foi levado para a 72ª DP (Mutuá), onde foi ouvido e liberado.

Leia também:

Programa Detran em Movimento será lançado em Rio Bonito, nesta quinta-feira (13/11)

Obras do 1º Batalhão de São Gonçalo entram na fase final com entrega prevista para 5 de dezembro

Os agentes da segunda ocorrência foram acionados pouco antes das 2h da manhã desta quarta-feira (12), após agentes da CSSG visualizarem pelas câmeras de monitoramento homens tentando furtar cabos na Rua Aluísio Neiva. No local, foram encontrados dois suspeitos, além de dez metros de cabos elétricos. Ambos os suspeitos foram detidos e levados para a 72ª DP (Mutuá), sendo encaminhados posteriormente para a 73ª DP (Neves). Os dois suspeitos possuem juntos mais de dez passagens criminais, incluindo crimes como tráfico, roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo.

Com foco constante e atuação 24 horas por toda a cidade, a Guarda Municipal já contabilizou mais de 308 conduções em 2025, das quais 147 terminaram em prisão.