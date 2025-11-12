Dois presos e arma apreendida em operação da PM no Jardim Catarina

Uma operação realizada nesta quarta-feira (12) pela Polícia Militar em São Gonçalo terminou com a prisão de dois homens e na apreensão de uma arma de fogo. A ação aconteceu na Rua Diamante, nas proximidades do número 550, na localidade conhecia como 13, no Jardim Catarina, área sob domínio da facção Comando Vermelho (CV).

De acordo com informações da corporação, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam uma operação de policiamento quando foram recebidas a tiros por criminosos. Os policiais reagiram e, após um cerco tático, conseguiram estabilizar a área.

Dois suspeitos foram presos e uma pistola calibre 9mm com a numeração raspada apreendida, além de 17 munições intactas e um rádio transmissor.

O material apreendido foi encaminhado para a delegacia da região.

Leia também:

Homem é baleado em frente ao Madureira Shopping no Rio

Líderes do Comando Vermelho são levados a presídios federais sob forte esquema de segurança