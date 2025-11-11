PRF flagra motorista transportando mais de 20 arraias no porta-malas de carro no RJ

21 arraias foram apreendidos em uma ação que faz parte da Operação Atena - Foto: DIVULGAÇÃO/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou mais de 20 arraias sendo transportadas no porta-malas de um carro, na terça-feira (11), durante fiscalização na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na Baixada Fluminense. A ação faz parte da Operação Atena, que reforça o policiamento nas rodovias federais do estado.

Na altura de Nova Iguaçu, policiais rodoviários federais abordaram o veículo e, após uma revista, localizaram vários sacos plásticos com água e as arraias. Ao ser questionado, o motorista disse que trabalha com aquarismo e teria ido até uma feira em Guarulhos (SP), onde adquiriu 21 arraias - pintada e olho de pavão. Os animais chegam a custar cerca de R$ 1,5 mil no mercado ilegal.

A comercialização de arraias nativas de água doce (família Potamotrygonidae), que incluem algumas espécies pintadas, está suspensa no Brasil desde 2021, pois o Ministério da Pesca e Agricultura não emite novas cotas para esse fim. A venda de qualquer arraia silvestre sem autorização é considerada irregular.

O homem assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e responderá pelo crime previsto na Lei nº 9.605/1998.

Os animais foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA, em Seropédica, para destinação adequada ao seu habitat.