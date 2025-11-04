Homem furta bolsa e usa cartão de vítima na Rodoviária de Niterói

Uma mulher teve a bolsa furtada na madrugada desta terça-feira (04), dentro da Rodoviária Roberto Silveira, em Niterói. Segundo relatos, o acusado, um homem de 36 anos, chegou a usar o cartão da vítima em um bar do terminal. Ele foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados por populares para a ocorrência de furto. Durante as buscas, a vítima encontrou um de seus cartões de crédito no balcão do terminal, com um funcionário da empresa. Em seguida, a mesma recebeu uma notificação em seu celular informando que haviam sido gastos R$ 150 com seu cartão em um bar localizado dentro da própria rodoviária.

Questionado pelos policiais, o proprietário do estabelecimento informou quem havia utilizado o cartão, apontando um homem que estava nas proximidades, sendo o mesmo reconhecido pela vítima como um dos autores do furto.

Os policiais conduziram o suspeito e a vítima à 76ª DP (Centro), onde o homem foi autuado em flagrante pelo crime de furto.