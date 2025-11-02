Mirando o G-5, Fluminense mede forças com o Ceará, neste domingo (02)

O Fluminense vai até a Arena Castelão, neste domingo (02), para enfrentar o Ceará, às 16h (horário de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor vem de duas vitórias consecutivas, uma delas justamente sobre a equipe cearense, no Maracanã, em jogo atrasado do Brasileirão. Caso vença o duelo e o Bahia perca, o Flu entra no G-5.

Zubeldía deve escalar assim o Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Hércules (Otávio), Martinelli e Lima; Serna, Canobbio e John Kennedy.

O Vozão vem de derrota para o time carioca. Mas, além disso, o clube está em uma sequência negativa de quarto jogos sem vencer e próximo da zona do rebaixamento.

O Ceará deve ter a seguinte escalação: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo, Richardson e Vina; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

Apita o jogo Lucas Paulo Torezin (PR). Os assistentes são Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC). O VAR é comandado por Braulio da Silva Machado (SC).