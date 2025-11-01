Polícia investiga a morte de adolescente de 13 anos

A Polícia investiga a morte de Lanna Cristina de Menezes Soares, de 13 anos, baleada na madrugada de quinta-feira (30) na comunidade da Coreia, em Senador Camará, Zona Oeste da cidade. De acordo com as primeiras informações, Lanna estava acompanhada de três amigos quando um deles teria disparado uma arma, enquanto a manuseava, e feito um disparo acidental, que a atingiu na boca. A adolescente morreu no local.

O caso foi registrado na 34@ DP (Bangu), e posteriormente transferido para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

O rapaz de 17 anos foi apreendido em flagrante por ato infracional equivalente ao crime de homicídio.

O sepultamento de Lanna Cristina foi realizado neste sábado (1º), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio.