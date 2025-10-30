'Kit Love' de Vini jr faz sucesso na internet: Saiba como presentear o amado(a) gastando menos de R$ 100

Nas redes sociais, internautas repercutiram o pedido de namoro - Foto: Reprodução/redes sociais

O pedido de namoro feito pelo gonçalense Vini Jr, 25, para a influenciadora Virginia Fonseca, 25, na última terça-feira (28) deu o que falar nas redes sociais pelo estilo "simples" e clichê da decoração no quarto de hotel, apesar de os dois serem donos de grandes fortunas.

O "Kit Love", igual ao usado pelo jogador do Real Madrid, com balões em formatos de coração, um inflável escrito "love" e pétalas de rosa organizadas no formato das iniciais do casal, pode ser encontrado na internet a partir de R$ 20.

Nas redes sociais, internautas repercutiram o pedido de namoro e compararam o valor do combo romântico aos body splashes vendidos pela marca da influenciadora, a WePink, que custam a partir de R$ 35.

Enquanto muitos acharam o pedido romântico, outros disseram que a decoração escolhida pelo atleta foi muito simples.

“Acho lindo que o Vini Jr com o salário de um bilionário fez um pedido de namoro para Virginia com o orçamento de um jovem aprendiz”, afirmou um usuário do X (antigo Twitter). “O cara é bilionário e fez o pior pedido de namoro possível”, disse outro.

Em sites como Amazon, Shein, Shopee e Mercado Livre, é possível encontrar diversas opções de presentes para o amado(a) com um preço bem acessível. Confira:

- Urso De Pelúcia Gigante Teddy - Grande - Laço Personalizado: R$ 69,22

- Kit com 7 Peças de Balões e 400 Peças de Pétalas de Rosa Artificial: R$ 22,39

- Kit com 1000 Pétalas De Rosas + 60 Velas + 10 Balões: R$ 64,28

- Kit com 400 Pétalas + 15 Balões Coração + Te Amo + Fitilho + 10 Vela: R$ 34,11

- Cesta com chocolate e coração de pelúcia: R$ 59,97

Mas, apesar da aparente "simplicidade", a influenciadora Virginia Fonseca ganhou joias de milhares de reais durante o pedido de namoro, que aconteceu em um hotel de luxo, com diárias de até R$ 140 mil.