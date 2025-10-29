MPRJ acompanha desdobramentos da operação nos complexos do Alemão e da Penha

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) acompanha os desdobramentos da operação realizada nesta terça-feira (28/10) nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte da capital. Por meio do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP/MPRJ) e de seu Plantão de Monitoramento, a Instituição atua para assegurar o cumprimento das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 635, que disciplina operações policiais em comunidades do Estado.

O MPRJ informa ainda que técnicos periciais foram enviados ao Instituto Médico-Legal (IML) para a realização de perícia independente, em conformidade com suas atribuições legais. As informações referentes aos desdobramentos da operação foram encaminhadas pelo Plantão de Monitoramento para a análise da 5ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro.

O procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira, mantém contato permanente com as equipes em atuação e segue em monitoramento contínuo da situação.