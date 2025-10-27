Polícia Civil prende criminoso que aliciava adolescentes pela internet

Policiais civis da 60ª DP (Campos Elíseos) prenderam em flagrante, neste domingo (26/10), um homem acusado de aliciar adolescentes de 13 anos por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens. Ele foi capturado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo os agentes, duas mulheres procuraram a delegacia e relataram que seus filhos, ambos de 13 anos, vinham sendo aliciados virtualmente por um homem e que ele mantinha contato com os adolescentes por meio de aplicativos de mensagens e redes sociais, enviando mensagens, áudios e imagens de teor pornográfico. Além disso, solicitava conteúdo íntimo das vítimas.

Durante as diligências, as mães das vítimas apresentaram aos agentes provas materiais, incluindo conversas e arquivos armazenados nos celulares, que demonstravam o teor sexual explícito das mensagens enviadas pelo homem. Um dos adolescentes e seus familiares chegaram a ser ameaçados de morte caso não apagassem as conversas.

Após levantamentos de inteligência, os agentes conseguiram localizar o endereço do criminoso, no bairro Pilar, em Duque de Caxias. No local, os familiares do homem tentaram impedir a ação policial, mas o criminoso foi capturado e conduzido à delegacia. Ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável.

Durante a ação, foi apreendido também o telefone celular utilizado para a prática dos crimes, que será submetido à perícia técnica.