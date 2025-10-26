Grávida é baleada e passa por parto de emergência no Rio

Vítima foi atingida na perna enquanto buscava o filho na creche, em Curicica - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Vítima foi atingida na perna enquanto buscava o filho na creche, em Curicica - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Uma grávida, de 27 anos, ficou no meio de um tiroteio entre criminosos rivais e acabou sendo baleada na perna em Curicica, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta sexta-feira (24). Ela precisou ser submetida a um parto de emergência.

A grávida estava andando pela Rua Iperó, indo buscar o filho na creche, quando foi baleada em um dos joelhos, em meio a um confronto entre traficantes e milicianos.

Testemunhas informaram que a troca de tiros teve início após um grupo armado tentar matar um miliciano responsável pela cobrança de taxas a comerciantes da região.

A vítima foi socorrida por moradores da localidade e conduzida por um motorista de aplicativo para a Maternidade Municipal Leila Diniz, na Barra da Tijuca. O carro de aplicativo que levou a mulher foi escoltado por uma viatura da Polícia Militar.

Parto de emergência

Por causa da gravidade do caso, a mulher foi transferida ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde precisou passar por uma cirurgia para a remoção do projétil e depois pelo parto de emergência. O bebê nasceu por meio de uma cesariana e está saudável.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca), mas que será transferido à 32ª DP (Taquara). Ainda segundo a corporação, diligências estão sendo realizadas para investigar a autoria e as circunstâncias do ocorrido.