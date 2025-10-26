Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Thammy Miranda e esposa anunciam o sexo do segundo filho

Casal, que já é pai e mãe de Bento, de 5 anos, revelou o nome e o sexo do bebê durante uma celebração familiar no sábado (25)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 26 de outubro de 2025 - 09:26
Thammy Miranda e Andressa Ferreira comemoram a chegada do segundo filho, Vicente, ao lado do primogênito, Bento
A família de Thammy Miranda, de 43 anos, e Andressa Ferreira, de 36 anos, vai ter mais um menino. O sexo do segundo filho do casal foi anunciado neste sábado (25), durante uma celebração familiar.

O casal, que já é pai e mãe de Bento, de 5 anos, revelou que o bebê se chamará Vicente. “Mais uma bênção em nossas vidas. Agora fomos promovidos a pais de dois meninos. Seja bem-vindo, Vicente! A gente já te ama muito”, escreveu o filho de Gretchen nas redes sociais.

Thammy e Andressa, que estão juntos desde 2018, anunciaram a segunda gravidez no começo de setembro. Na época, eles compartilharam um vídeo feito na praia em que contavam que estavam à espera do segundo filho. “Hoje, com o coração transbordando de gratidão e alegria, nós anunciamos que nossa família vai crescer. Meu segundo filho, meu amor que cresce em silêncio.”

