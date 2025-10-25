Homem é preso por tráfico de drogas após perseguição na Comunidade do Sabão, em Niterói

Um homem de 31 anos foi preso por tráfico de drogas na Comunidade do Sabão, em Niterói, após tentar fugir da Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (24). Com o acusado, foram encontradas drogas, uma arma, rádios transmissores e dinheiro em espécie.

Policiais militares do 12º BPM patrulhavam a Rua Três, na Comunidade do Sabão, bairro de São Lourenço, quando notaram um indivíduo traficando drogas na laje de uma residência. Ao perceber a presença dos militares, o suspeito fugiu e tentou se esconder na casa de um morador.

Leia também:

Prazo para recenseamento previdenciário dos servidores de São Gonçalo é prorrogado

Acidente e explosão de caminhão-tanque deixa um morto na BR-101



Após uma perseguição, os policiais conseguiram localizar o acusado em um dos cômodos da residência. Com ele, foram encontradas uma pistola Bersa calibre 9mm com oito munições intactas; 205 pedras de crack; 108 pinos de cocaína; dois rádios transmissores e R$ 56 em espécie.

O acusado e o material apreendido foram encaminhados à 76ª DP (Centro), onde o homem foi autuado por tráfico de drogas e permanece preso. Segundo a polícia, ele possui três anotações criminais por tráfico de drogas e outras três por furto.

