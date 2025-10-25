Festa de São Judas Tadeu: Nittrans prepara esquema especial de trânsito para Icaraí

Operadores da Nittrans estarão no local para orientar os motoristas e auxiliar na fluidez do trânsito - Foto: Divulgação

Operadores da Nittrans estarão no local para orientar os motoristas e auxiliar na fluidez do trânsito - Foto: Divulgação

A Nittrans realizará, entre os dias 25 e 28 de outubro, a interdição parcial da Avenida Almirante Ary Parreiras, entre a Rua Jornalista Alberto Francisco Torres (Praia de Icaraí) e a Rua Ator Paulo Gustavo, em razão da Festa da Paróquia de São Judas Tadeu, em Icaraí.

Das 8h deste sábado (25) até meia-noite da próxima terça-feira (28), a via ficará totalmente interditada, sendo permitido o acesso apenas aos moradores. Estes deverão acessar a Avenida Almirante Ary Parreiras pela reversível da Rua Ator Paulo Gustavo, no trecho entre a Rua Joaquim Távora.

Leia também:

Obras avançam na Praia das Pedrinhas e transformam a orla de São Gonçalo

Quatro milhões de pessoas terão de fazer prova de vida no INSS



No dia 28, às 20h, os fiéis farão a procissão que passará pela Avenida Almirante Ary Parreiras, Praia de Icaraí, Rua Lopes Trovão, Rua Ator Paulo Gustavo e Rua Oswaldo Cruz, retornando pela Praia de Icaraí até a igreja.

Operadores da Nittrans estarão no local para orientar os motoristas e auxiliar na fluidez do trânsito.