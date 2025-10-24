Polícia mira em narcotraficantes ladrões de carga que atuam no entorno do Ceasa

A Operação Torniquete é realizada por policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital, com apoio de agentes da 27ª DP - Foto: Divulgação

A Operação Torniquete é realizada por policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital, com apoio de agentes da 27ª DP - Foto: Divulgação

Em mais uma ofensiva da "Operação Torniquete", policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP), com apoio de agentes da 27ª DP (Vicente de Carvalho), realizam, nesta sexta-feira (24/10), uma ação na comunidade Para Pedro, em Irajá, Zona Norte do Rio de Janeiro. O objetivo é desarticular um braço da facção Terceiro Comando Puro, especializada em roubos de carga, principalmente carretas que trafegam no entorno do Ceasa de Irajá. Até o momento, sete criminosos foram presos, cargas foram recuperadas, além da apreensão de um bloqueador de sinal e uma arma.

As investigações apontam que a comunidade Para Pedro vem sendo utilizada como base estratégica para o transbordo e armazenamento de mercadorias roubadas, com participação de receptadores locais. Os narcotraficantes utilizam-se dos crimes patrimoniais para financiar atividades ilícitas, incluindo a compra de armas e drogas e sustentar a chamada “caixinha” da facção.

A especializada apurou que o grupo criminoso atua de forma organizada, sempre violenta, aliciando caminhoneiros para que entreguem voluntariamente as cargas em comunidades sob o controle da facção, como Para Pedro e Amarelinho, em troca de comissões financeiras. Aqueles que se recusam são ameaçados e obrigados a levar os veículos até os pontos de transbordo, onde o material é descarregado e distribuído.

Na ação desta sexta, são cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão, além de diligências para checar informações de inteligência.