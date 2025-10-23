Tráfico passa a usar tática de esconder explosivos em cones usados em barricadas para atacar policiais

Traficantes do Comando Vermelho (CV) passaram a usar uma nova tática escondendo explosivos em barricadas para atacar as forças de segurança. No mês passado, na Favela do Barbante, na Ilha do Governador, um "cone-granada" foi detonado e feriu três policiais militares com estilhaços. Os artefatos caseiros se assemelham a minas terrestres, pois explodem ao menor movimento.

Nesta quinta-feira (23), a PM voltou a Favela do Barbante para reprimir essa nova tática. Dois homens foram mortos no confronto, entre eles, Júlio Cesar Barbosa Silva Junior, o Matuê, apontado como chefe do tráfico de drogas da comunidade.

O tenente-coronel Marcos André, comandante do 17º BPM (Ilha), afirmou que a tática surpreendeu a todos do batalhão. “Essa é uma ação diferenciada. Até para nós, que estamos acostumados com o crime, não é comum”, disse.

“Esses artefatos podem explodir com qualquer morador da comunidade que encoste ali naqueles cones”, emendou.



Na ação, quatro homens foram presos e um adolescente apreendido, eles foram levados para a 37ª DP (Ilha). Os policiais apreenderam 4 fuzis, carregadores, 2 pistolas, rádios comunicadores, roupas camufladas, caderno de anotações, dinheiro, munição e drogas.