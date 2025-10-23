Dog Dog: chefe do tráfico da Favela do Gato é preso em São Gonçalo

A prisão do acusado aconteceu próximo à Rua Manoel Duarte, também no Gradim - Foto: Divulgação

A prisão do acusado aconteceu próximo à Rua Manoel Duarte, também no Gradim - Foto: Divulgação

Apontado como chefe do tráfico de drogas da Favela do Gato, no Gradim, em São Gonçalo, Daniel Dias, o Dog Dog, foi preso por policiais da 73ª DP (Neves) no final da tarde desta quarta-feira (21). Com o acusado, foi encontrada uma pistola 9 mm, munições, rádios comunicadores e drogas. Além da autuação em flagrante, os policiais cumpriram um mandado de prisão que estava aberto contra ele.

A prisão do acusado aconteceu próximo à Rua Manoel Duarte, também no Gradim. Durante a ação, a polícia recuperou um carro roubado.

Segundo a polícia, Dog Dog é acusado pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio, sequestro e cárcere privado, fraude processual e concurso de crimes.

Para a polícia a prisão de Dog Dog foi importante para abalar a organização criminosa da região. “A captura desse acusado representa um duro golpe na estrutura criminosa local, resultado direto da dedicação, integração e inteligência operacional da equipe do GIC desta unidade”, falou um dos agentes.

O preso foi conduzido à 73ª, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone da delegacia (21) 98596-7173.