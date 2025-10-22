Operação Virtude: Polícia Civil resgata idosos amarrados em asilo clandestino no Catumbi

A ação é parte do "Dia D" da "Operação Virtude", uma iniciativa nacional de combate à violência contra idosos - Foto: Divulgação

A ação é parte do "Dia D" da "Operação Virtude", uma iniciativa nacional de combate à violência contra idosos - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti) deflagraram uma ação, nesta quarta-feira (22/10), para fiscalizar um asilo clandestino no Catumbi, na região central do Rio. No local foram resgatados três idosos amarrados, em ambiente insalubre.

A ação é parte do "Dia D" da "Operação Virtude", uma iniciativa nacional de combate à violência contra idosos, que ocorre ao longo do mês de outubro. No Rio de Janeiro, as ações são coordenadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), com atuação da Polícia Civil por meio do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Deapti.

De acordo com os agentes, o asilo foi interditado no ano de 2024 e não poderia estar funcionando. Durante a ação, foram constatados ambientes sujos, paredes descascadas e materiais de higiene expostos. Apenas três pessoas faziam as vezes de cuidadoras e além do ambiente insalubre os policiais civis encontraram alimentos mal armazenados.

Além dos três idosos encontrados amarrados, outros 18 foram resgatados. Os responsáveis, que não estavam presentes, foram identificados e serão investigados por exercício irregular de atividade e exposição a risco da saúde de pessoas idosas, podendo a investigação encontrar outras infrações.

A ação contou com o apoio da Vigilância Sanitária e da Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável.