Casal é preso por tráfico de drogas e receptação de veículo no Fonseca, em Niterói; Vídeo

Uma equipe do 12ºBPM de Niterói se encaminhou à Comunidade da Palmeira, no Fonseca, em Niterói, na noite desta terça-feira (21) após informações do Disque Denúncia, com objetivo de verificar a informação que relatava a presença de um veículo produto de roubo no local.

Após cerco tático, a equipe conseguiu localizar o veículo Fiat Pulse de cor prata, roubado no dia 15 de outubro, conforme registrado na 73ª DP (Neves).

Leia também

Um dia após a morte de pastor, PM faz operação com Complexo do Chapadão

Clínica de São Gonçalo é alvo de operação da PF contra venda ilegal de remédios para emagrecimento



No interior do automóvel encontravam-se dois suspeitos, um homem e uma mulher, em posse de material entorpecente. O homem tinha passagens por tráfico de drogas e roubo.

Diante dos fatos, os acusados foram conduzidos à 78ª DP (Fonseca), onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico Ilícito de drogas. O homem também foi autuado pelo crime de receptação. Ambos permaneceram presos.





Os acusados foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico Ilícito de drogas Divulgação