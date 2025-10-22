Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Casal é preso por tráfico de drogas e receptação de veículo no Fonseca, em Niterói; Vídeo

Agentes do 12º BPM efetuaram a prisão após informações do Disque Denúncia

Escrito por Redação | 22 de outubro de 2025 - 08:42
Ambos foram encaminhados à 78ª DP (Fonseca), permanecendo presos -

Uma equipe do 12ºBPM de Niterói se encaminhou à Comunidade da Palmeira, no Fonseca, em Niterói, na noite desta terça-feira (21) após informações do Disque Denúncia, com objetivo de verificar a informação que relatava a presença de um veículo produto de roubo no local.

Após cerco tático, a equipe conseguiu localizar o veículo Fiat Pulse de cor prata, roubado no dia 15 de outubro, conforme registrado na 73ª DP (Neves).

No interior do automóvel encontravam-se dois suspeitos, um homem e uma mulher, em posse de material entorpecente. O homem tinha passagens por tráfico de drogas e roubo.

Diante dos fatos, os acusados foram conduzidos à 78ª DP (Fonseca), onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico Ilícito de drogas. O homem também foi autuado pelo crime de receptação. Ambos permaneceram presos.


