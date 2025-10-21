Um dia após a morte de pastor, PM faz operação com Complexo do Chapadão

O Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, foi alvo de uma intensa operação da Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (21). A ação policial ocorre um dia após a morte do pintor e pastor Eduardo Oliveira dos Santos, de 45 anos, durante um confronto entre traficantes e policiais militares. Como forma de protesto, ruas na região foram fechadas durante a tarde por moradores.

Eduardo, morador da comunidade, pintava uma oficina quando avistou a irmã e decidiu visitá-la de bicicleta, mas acabou baleado no caminho. O corpo do pastor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio de Janeiro. Eduardo, deixou três filhos.

Leia também:

Clínica de São Gonçalo é alvo de operação da PF contra venda ilegal de remédios para emagrecimento

MPRJ realiza operação em ONG de Búzios após denúncias de maus-tratos a animais

A operação desta terça-feira é realizada por militares do 41º BPM (Irajá) e busca estabilizar a localidade, de acordo com informações da corporação. No perfil oficial da PM no X, antigo Twitter, há um vídeo que mostra barricadas em chamas nas ruas. Até o momento, não há informações sobre prisões, apreensões ou tiroteios.

Em razão da operação, 12 escolas municipais localizadas no Complexo do Chapadão precisaram suspender as atividades. Além disso, uma unidade de saúde da rede municipal foi fechada e ainda estuda a possibilidade de abertura no período da tarde.

Um procedimento foi instaurado pelo comando do Batalhão de Irajá para investigar as circunstâncias da morte do pastor. Entretanto, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) e ainda será encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Protesto e ônibus sequestrado

Depois da morte do pastor Eduardo, familiares e amigos se reuniram para fazer um protesto na Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, na localidade da Pavuna. Ao longo da manifestação, criminosos retiraram as chaves de três ônibus, que foram usados como barricadas na via.