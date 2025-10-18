Segurança Presente prende homem por estupro contra a própria irmã em Niterói

O homem foi conduzido à 78ª DP (Fonseca) onde permaneceu preso à disposição da Justiça - Foto: Reprodução

Na manhã deste sábado (18), agentes do Segurança Presente, em cumprimento a um mandado de prisão por estupro, prenderam um homem de 33 anos em Niterói. A ação ocorreu na Rua Vereador Erany José da Silva, no bairro Caramujo, e contou com apoio da 78ª DP (Fonseca).

De acordo com as investigações, o homem teria coagido a irmã por parte de pai, de 16 anos, a manter relações sexuais, utilizando força física e ameaças. O crime ocorreu entre fevereiro e março deste ano.

Após ser localizado pela guarnição do Segurança Presente de Niterói, o homem foi conduzido à 78ª DP (Fonseca) onde permaneceu preso à disposição da Justiça.