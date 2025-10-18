Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4177 | Euro R$ 6,3235
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Segurança Presente prende homem por estupro contra a própria irmã em Niterói

A ação ocorreu no bairro Caramujo e contou com apoio da 78ª DP (Fonseca)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 18 de outubro de 2025 - 16:01
O homem foi conduzido à 78ª DP (Fonseca) onde permaneceu preso à disposição da Justiça
O homem foi conduzido à 78ª DP (Fonseca) onde permaneceu preso à disposição da Justiça -

Na manhã deste sábado (18), agentes do Segurança Presente, em cumprimento a um mandado de prisão por estupro, prenderam um homem de 33 anos em Niterói. A ação ocorreu na Rua Vereador Erany José da Silva, no bairro Caramujo, e contou com apoio da 78ª DP (Fonseca).

De acordo com as investigações, o homem teria coagido a irmã por parte de pai, de 16 anos, a manter relações sexuais, utilizando força física e ameaças. O crime ocorreu entre fevereiro e março deste ano.

Leia também:

Homens atacam a tiros e matam duas pessoas em situação de rua no RJ

Foragido, 'Joga Oito', ligado ao Comando Vermelho (CV), é preso na Baixada

Após ser localizado pela guarnição do Segurança Presente de Niterói, o homem foi conduzido à 78ª DP (Fonseca) onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Tags:

Segurança Presente

Matérias Relacionadas