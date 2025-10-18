Menor é apreendido e autuado por associação ao tráfico de drogas durante operação no Badu, em Niterói

Durante patrulhamento na Comunidade da Fazendinha, no Badu, na tarde de ontem (17), agentes do 12ºBPM de Niterói avistaram dois suspeitos que empreenderam fuga ao perceberem a presença policial.

Durante a ação, um dos suspeitos foi alcançado e grande quantidade de drogas foram apreendidas, além de rádios transmissores e dinheiro em espécie.

Leia também

Homens atacam a tiros e matam duas pessoas em situação de rua no RJ

Em 46 dias, 7º BPM apreende mais de 30 armas em São Gonçalo sob novo comando



A equipe procedeu à 79ª DP (Jurujuba) onde o adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.