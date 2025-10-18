Menor é apreendido e autuado por associação ao tráfico de drogas durante operação no Badu, em Niterói
Na ação, os policiais também apreenderam grande quantidade de drogas 2 rádios transmissores e dinheiro em espécie
18 de outubro de 2025 - 15:37
Durante patrulhamento na Comunidade da Fazendinha, no Badu, na tarde de ontem (17), agentes do 12ºBPM de Niterói avistaram dois suspeitos que empreenderam fuga ao perceberem a presença policial.
Durante a ação, um dos suspeitos foi alcançado e grande quantidade de drogas foram apreendidas, além de rádios transmissores e dinheiro em espécie.
A equipe procedeu à 79ª DP (Jurujuba) onde o adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.