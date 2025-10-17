Cineasta brasileira presa pela imigração dos EUA é libertada, afirma marido

A cineasta brasileira Bárbara Marques, presa pela imigração dos Estados Unidos desde o dia 16 de setembro, foi libertada na noite desta quinta-feira (16), segundo informações do marido, o americano Tucker May.

Ela foi detida após uma entrevista no escritório do Serviço de Cidadania e Imigração, no centro de Los Angeles, na Califórnia.

“Estou muito feliz em dizer que Bárbara está de volta para casa! Agradecemos a todos que nos ofereceram palavras gentis, nos mantiveram em seus pensamentos ou nos ajudaram com nossas campanhas telefônicas para garantir que tivéssemos o devido processo legal que todos merecem”, afirmou Tucker May.

O perfil de Bárbara na internet compartilhou a postagem de Tucker.

Barbara é natural de Vitória, no Espírito Santo e se formou em cinema pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, atuando ainda como atriz e produtora antes de dirigir seu primeiro filme, Dias de Cosme e Damião, em 2016. Ela também assina a direção de Cartaxo (2020) e PRETAS (2021).

Prisão

Segundo o marido da brasileira, ela passou por uma entrevista para obter o green card, como é conhecido o documento que garante residência permanente nos Estados Unidos, e foi levada para um funcionário da imigração, que disse que só faltava uma cópia do passaporte da brasileira e ela deveria acompanhá-lo até outra sala, de onde não voltou mais.

Os agentes do serviço de imigração, o ICE na sigla em inglês, explicaram para Barbara que o motivo da sua detenção era sua ausência em uma audiência de regularização de visto em 2019, o que teria gerado uma ordem de deportação, disse Tucker.

Segundo o advogado do caso, Marcelo Gondim, Barbara entrou nos EUA com um visto de turista em 2018. Próximo ao vencimento, ela pediu uma extensão desse visto e não foi notificada da negativa nem da data da audiência, provavelmente porque mudou de endereço.

Tucker também contou que chegou a falar com Bárbara pouco depois e ela já estava algemada e chorando bastante. Ao longo dos dias, ele conversou com ela novamente algumas vezes e contou que ela teria ficado aterrorizada com o tratamento que recebeu no local.