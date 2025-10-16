Foragido da justiça é preso após roubo de celular em Maricá

Os agentes recuperaram o celular da vítima e encaminharam o criminoso à 76ª DP (Centro de Niterói) - Foto: Divulgação

Os agentes recuperaram o celular da vítima e encaminharam o criminoso à 76ª DP (Centro de Niterói) - Foto: Divulgação

Durante um patrulhamento de rotina na Avenida Roberto Silveira, em Camburi, Maricá, na noite desta quarta-feira (15), agentes do 12º BPM foram abordados por uma mulher que relatou ter tido seu aparelho celular roubado por dois homens que teriam fugido pulando para um terreno baldio.

A guarnição realizou buscas no local, porém não obteve êxito em localizar os suspeitos por tratar-se de área de mata fechada.

De imediato, foi prestado auxílio à vítima, sendo a mesma conduzida à 82ª DP (Maricá) para o registro inicial da ocorrência.

Posteriormente, a equipe recebeu informações de moradores de que os suspeitos estariam descendo pela mata nas proximidades do Centro da cidade. A guarnição então procedeu ao local e conseguiu deter um dos suspeitos, sendo encontrado em sua posse o celular da vítima.

Diante dos fatos, a equipe conduziu o acusado à 82ª DP (Maricá), onde foi constatado um mandado de busca e apreensão em desfavor do acusado por violência contra mulher.

A vítima do roubos o reconheceu como autor do crime. Em seguida, a guarnição procedeu à 76ª DP (Centro de Niterói), onde o suspeito permaneceu preso no cumprimento do mandado e autuado por roubo.