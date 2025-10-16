PM apreende grande quantidade de drogas durante patrulhamento no Caramujo, em Niterói

Equipes do 12º BPM de Niterói, durante um patrulhamento pelo bairro Caramujo, avistaram alguns suspeitos que fugiram ao notarem a presença policial.

Durante o acompanhamento, a equipe observou um dos homens adentrando uma residência abandonada, e de imediato, procedeu à abordagem ao suspeito no interior do imóvel, não sendo localizado nenhum material ilícito em sua posse.

Após buscas minuciosas no interior da residência, a equipe encontrou uma mochila contendo grande quantidade de drogas, três carregadores de Pistola; um simulacro de pistola e um rádio transmissor.

Diante dos fatos, os agentes se encaminharam à 78ª DP (Fonseca), onde o envolvido foi ouvido e o material apreendido.