Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4464 | Euro R$ 6,338
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

PM apreende grande quantidade de drogas durante patrulhamento no Caramujo, em Niterói

Além do material ilícito, os agentes também apreenderam três carregadores de pistola; um simulacro de pistola e um rádio transmissor

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 16 de outubro de 2025 - 09:10
O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca)
O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca) -

Equipes do 12º BPM de Niterói, durante um patrulhamento pelo bairro Caramujo, avistaram alguns suspeitos que fugiram ao notarem a presença policial.

Durante o acompanhamento, a equipe observou um dos homens adentrando uma residência abandonada, e de imediato, procedeu à abordagem ao suspeito no interior do imóvel, não sendo localizado nenhum material ilícito em sua posse.

Leia também:

Polícia Civil deflagra operação contra rede milionária de apostas on-line e lavagem de dinheiro

Ação integrada entre Prefeitura, Cisp e Polícia Militar recupera duas motocicletas em Niterói; Vídeo

Após buscas minuciosas no interior da residência, a equipe encontrou uma mochila contendo grande quantidade de drogas, três carregadores de Pistola; um simulacro de pistola e um rádio transmissor.

Diante dos fatos, os agentes se encaminharam à 78ª DP (Fonseca), onde o envolvido foi ouvido e o material apreendido.

Matérias Relacionadas