Presos no Engenho do Roçado

Três homens foram presos com drogas e arma, no Engenho do Roçado, em São Gonçalo, na última segunda-feira (13). Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam uma operação na região quando tiveram a atenção despertada para homens em atitudes suspeitas. Ao perceberem a presença da polícia, os acusados tentaram fugir, mas acabaram presos em uma residência.

Polícia fecha bingo clandestino no Colubandê



Governo divulga mais de 2,7 mil oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz



Com eles a polícia encontrou uma pistola 9mm, dois rádios de comunicação e drogas. O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara).