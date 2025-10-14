Presos no Engenho do Roçado

Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Ocorrência foi registrada na 74ªDP (Alcântara)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 14 de outubro de 2025 - 18:42
O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara)

Três homens foram presos com drogas e arma, no Engenho do Roçado, em São Gonçalo, na última segunda-feira (13). Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam uma operação na região quando tiveram a atenção despertada para homens em atitudes suspeitas. Ao perceberem a presença da polícia, os acusados tentaram fugir, mas acabaram presos em uma residência.

Com eles a polícia encontrou uma pistola 9mm, dois rádios de comunicação e drogas. O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara).

